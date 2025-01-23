وزير الخارجية الأردني: الأردن لا يمكنه تحمل تبعات حرب أخرى في الضفة

اعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا اليوم الخميس إن الأردن لا يمكنه تحمل تبعات حرب أخرى في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.



وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن قواته بدأت عملية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

