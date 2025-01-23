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ترامب: سأطلب من السعودية ومنظمة أوبك خفض أسعار النفط

أخبار دولية
2025-01-23 | 11:49
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ترامب: سأطلب من السعودية ومنظمة أوبك خفض أسعار النفط
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ترامب: سأطلب من السعودية ومنظمة أوبك خفض أسعار النفط

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس السعودية ومنظمة "أوبك" إلى "خفض أسعار النفط" في  خطاب عبر الإنترنت أمام مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. 
     
وقال ترامب "سأطلب من المملكة العربية السعودية وأوبك خفض أسعار النفط، وأنا مندهش حقا من عدم قيامهما بذلك قبل الانتخابات. إن عدم القيام بذلك لم يكن دليل مودة. لو كان السعر أكثر انخفاضا، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فورا". 

كما طلب ترامب "خفض معدلات الفائدة في شكل فوري"، علما ان الاحتياطي الفدرالي سيجتمع الثلاثاء مع توقع أن يبقي معدلات الفائدة من دون تغيير. وقال ترامب "أمريكا لديها أكبر كمية من النفط والغاز وسنستغلها، ومع اسعار النفط التي ستنخفض، أطالب بخفض معدلات الفائدة فورا وبالطريقة نفسها. يجب ان تنخفض في كل انحاء العالم".

واعتبر أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تجعل من الصعب للغاية تصدير المنتجات إلى أوروبا، وقال: "الاتحاد الأوروبي يعامل أمريكا بشكل سيء للغاية، تعالوا اصنعوا منتجاتكم في أميركا وسنقدم لكم أدنى الضرائب مقارنة بأي دولة أخرى على وجه الأرض"، مضيفا "لكن إذا لم تصنعوا منتجاتكم في أميركا، وهذا حقكم، فسوف تضطرون ببساطة إلى دفع رسوم جمركية".
 

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