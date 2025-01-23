ترامب: اقترح بأن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي نفط أو غاز أو سيارات أو أخشاب كندية، مكررا اقتراحه بأن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51.



وقال للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عبر رابط فيديو "سنطالب بالاحترام من الدول الأخرى... التعامل مع كندا صعب للغاية على مر السنين".