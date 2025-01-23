الحوثيون يعتبرون أنّ واشنطن صنفتهم "منظمة إرهابية" لمساندتهم الفلسطينيين

اعتبر المتمردون الحوثيون في اليمن أنّ قرار واشنطن تصنيفهم "منظمة إرهابية" جاء لمساندتهم "مظلومية الشعب الفلسطيني" عبر استهدافهم سفنا يقولون إنها تابعة أو متوجهة إلى إسرائيل.



وأوردت قناة المسيرة نقلا عن "وزارة الخارجية" التابعة للحوثيين أنّ "التصنيف الأميركي يستهدف الشعب اليمني برمته وموقفه المشرف المساند لمظلومية الشعب الفلسطيني ويعكس حجم انحياز الإدارة الأميركية الحالية للكيان الصهيوني الغاصب".



وتابعت: "ندين بأشد العبارات إدراج أميركا لأنصارالله لما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".