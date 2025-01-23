ترامب يوقع أمرين تنفيذيين جديدين

أمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب برفع السرية عن ملفات الحكومة الأميركية المتصلة بعمليتي اغتيال الرئيس جون إف كينيدي العام 1963 وشقيقه روبرت إف كينيدي العام 1968، إضافة الى اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.وصرح ترامب للصحفيين في خلال توقيعه الأمر التنفيذي في المكتب البيضوي في البيت الأبيض "سيتم الكشف عن كل شيء".كم وقع أمرا تنفيذيا قضى بالعفو عن 23 شخصا شاركوا في تظاهرات مناهضة للاجهاض، وقال البيت الأبيض إنهم حوكموا في ظل إدارة سلفه الديموقراطي جو بايدن.وقال: "لم يكن ينبغي محاكمتهم. عدد كبير منهم من كبار السن. إنه شرف كبير لي أن اوقع هذا" القرار.