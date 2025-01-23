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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية
أخبار دولية
2025-01-23 | 17:27
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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية
صادق مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة على تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي آيه"، ليشغل بذلك أحد ابرز المناصب في فريق الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.
وصوّت 74 سناتورا مقابل 25 بالموافقة على تعيين راتكليف الذي تولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بين عامي 2020 و2021 خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى.
وتعهد راتكليف في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن تنتج الوكالة تحت قيادته "تحليلات ثاقبة وموضوعية ومتعددة المصادر، ولن يُسمح أبدا للتحيزات السياسية أو الشخصية بالتأثير على أحكامنا".
كما أكد على حاجة وكالة الاستخبارات المركزية "لزيادة التركيز على التهديدات التي تشكلها الصين وحزبها الشيوعي الحاكم".
ولفت إلى ضرورة أن تولي الوكالة اهتماما أكبر للتكنولوجيا، قائلا إن فهم قدرات الخصوم على هذه الجبهة "أكثر أهمية من أي وقت مضى".
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