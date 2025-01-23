جورجيا تأمل بـ"إعادة ضبط" علاقاتها مع الولايات المتحدة خلال رئاسة ترامب



أعربت الحكومة اليمينية في جورجيا عن أملها في "إعادة ضبط" العلاقات مع الولايات المتحدة مع تولي دونالد ترامب السلطة، بعد أن فرضت الإدارة الأميركية السابقة عقوبات على الجمهورية السوفياتية السابقة بسبب التراجع الديموقراطي.



وقال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه في مؤتمر صحفي: "نحن ملتزمون بشدة إعادة ضبط علاقاتنا مع الولايات المتحدة".



وأضاف: "الكثير يعتمد على مدى قدرة إدارة الرئيس ترامب على هزيمة +الدولة العميقة+ في الولايات المتحدة بشكل كامل. نحن متفائلون ومستعدون لاستئناف العلاقات الجورجية الأميركية".