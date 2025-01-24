وزارة الدفاع الروسية: اعتراض 121 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل وتدميرها

اعترضت أنظمة الدفاع الجوّيّ الروسية ودمّرت 121 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، خلال الليل، وفق ما أكّدت وزارة الدفاع الروسية.



وقالت الوزارة، في بيان، إنّها أسقطت الطائرات المسيرة فوق 13 منطقة روسية، منها سبع مسيرات فوق موسكو وقربها.