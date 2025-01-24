قتيلان في ضربات مسيرات روسية على محيط كييف

قُتل شخصان وأُصيب اثنان آخران على الأقل، في ضربات جوية روسية على مبنى سكنيّ ومنزل، على ما أفاد مسؤول محليّ في منطقة كييف.



وقال مسؤول الإدارة العسكرية، في منطقة كييف، بالإنابة، ميكولا كالاشينك، عبر تلغرام: "للأسف قتل شخصان نتيجة هجوم بمسيرة للعدو على منطقة كييف."



وأضاف: "شخصان على الأقل أصيبا في حريق شب في مبنى سكنيّ وما زلنا نتحقق من لائحة ضحايا الهجوم ونقدم لهم الرعاية الطبية الضرورية."

