هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: واقعة تتعلق بسفينة شمال شرقي راس تنورة بالسعودية انتهت

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة أن الواقعة الذي تعرضت لها سفينة على بعد 86 ميلا بحريا شمال شرقي راس تنورة بالسعودية انتهت الآن وإن السفينة تتجه إلى الميناء التالي.



وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق في مذكرة تحذيرية أن سفينة حربية صغيرة اقتربت من السفينة وأطلقت ضوء ليزر أخضر وطلبت منها تغيير اتجاهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية