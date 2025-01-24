المكسيك تستعد لاستقبال أول المرحلين في عهد ترامب

يجري العمل في شمال المكسيك على بناء نحو عشرة مراكز إيواء على الحدود مع الولايات المتحدة، تحسبًا لعملية ترحيل لمكسيكيين سبق أن أعلن عنها الرئيس الأميركيّ الجديد دونالد ترامب.



ومن المقرر الانتهاء من بناء مركزين للاستقبال مساء الخميس، على أن "تكون المراكز الأخرى جاهزة تماما بحلول نهاية الأسبوع"، حسبما قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى حول قدرتها الاستيعابية الإجمالية.



وعلى الحدود البالغ طولها 3100 كيلومتر بين المكسيك والولايات المتحدة، لم يُبلّغ حتى الآن عن أي عمليات ترحيل وعد بها ترامب. ولم يتم ترحيل سوى أجانب أوقِفوا قبل تنصيب الرئيس الأميركي الاثنين الماضي.



وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بأن العمل جار على بناء مركز في ماتاموروس (شمال شرق) على الحدود مع ولاية تكساس حيث تم أيضا نصب خيام لإيواء عسكريين.



وقال رئيس بلدية ماتاموروس، ألبرتو غرانادوس "نتوقع استقبال ما بين 200 و250 شخصا يوميا". وذكرت البلدية أن المرافق يمكن أن تستوعب ما بين 2500 و3000 شخص.

