الادعاء في كوريا الجنوبية يطالب بتمديد حبس الرئيس المعزول

أفادت وكالة نيوزيس للأنباء بأن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة أمس الخميس تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.وتجري السلطات تحقيقا جنائيا مع يون فيما إذا كان ارتكب تمردا عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول.