بكين ترى أنّ بالإمكان حل الخلافات مع واشنطن عبر الحوار والتشاور

أكدت الصين أنّه يمكن حلّ الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة "عبر الحوار والتشاور".



وأوضحت أنّ الفائض التجاري لم يكن "أبدا" هدفا متعمّدا لها.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري، إنّ "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين"، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "يفضّل عدم" فرض رسوم جمركية على الصين