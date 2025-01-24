الكرملين يؤكد أنّ بوتين "مستعد" للتحادث مع ترامب وينتظر "إشارات" من واشنطن

أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين "مستعد" للتحادث مع نظيره الأميركيّ دونالد ترامب وينتظر "إشارات" من واشنطن.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "بوتين مستعد. وننتظر إشارات" من الولايات المتحدة.



ورفض ما قاله ترامب إن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي مؤكدا "هذا النزاع ليس رهنا بأسعار النفط".