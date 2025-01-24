ضرب منشآت نفطية في مدينة ريازان الروسية

ضربت طائرات ‬الجيش الأوكرانيّ المسيرة منشآت نفطية في مدينة ريازان الروسية ومصنعًا لإنتاج الإلكترونيات الدقيقة في بريانسك، وفق ما أكد ‬الجيش الأوكرانيّ.



وقال، في بيان، إنّ المنشآت، التي تعرضت للهجوم تشارك في إمداد الجيش الروسيّ.