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المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة: العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا على الأقل منذ الثلاثاء
أخبار دولية
2025-01-24 | 05:43
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المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة: العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا على الأقل منذ الثلاثاء
أعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، أنّ العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا على الأقل منذ الثلاثاء.
وقال في إفادة صحفية بثها التلفزيون: "مكتبنا تأكد من مقتل 12 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 40 على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ الثلاثاء، تردد أن معظمهم لم يكونوا مسلحين".
وأعرب عن القلق إزاء التصريحات المتكررة من بعض المسؤولين الإسرائيليين في شأن خطط توسيع المستوطنات... وانتهاك جديد للقانون الدولي.
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