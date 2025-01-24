بن فرحان يصل إلى دمشق في زيارة رسمية

وصل وزير خارجية المملكة العربية فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى دمشق، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية إلى سوريا.



ومن المقرر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة، بقائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع.