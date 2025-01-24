أنقرة تتوقع فتح صفحة جديدة من العلاقات مع ادارة ترامب

اعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة إن أنقرة تتوقع فتح صفحة جديدة من العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.



وأضاف في مؤتمر صحفي في أنقرة أن تركيا تتوقع حل القضايا الثنائية الباقية من الإدارة السابقة.