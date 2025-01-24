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الشيباني: نطمح أن نكون جزءًا من مشروع عربي مشترك..بن فرحان: وضعنا برامج طويلة الأمد لدعم سوريا
أخبار دولية
2025-01-24 | 09:03
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الشيباني: نطمح أن نكون جزءًا من مشروع عربي مشترك..بن فرحان: وضعنا برامج طويلة الأمد لدعم سوريا
أشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان الى ان "الشعب السوري يدعو إلى رفع العقوبات التي عرقلت تطوره وتنمية اقتصاده"، مؤكدا "اننا بحاجة إلى تعاون ودعم الأشقاء العرب في مسيرتنا المقبلة".
ولفت الشيباني الى ان "السعودية لديها تاريخ طويل في دعم الشعب السوري ونحن اليوم بحاجة أكبر لهذا الدعم"، معتبرا انه "نطمح في سوريا إلى أن نكون جزءا من مشروع عربي مشترك يحقق التنوع الاقتصادي".
وبدوره قال وزير الخارجية السعودية: وضعنا برامج طويلة الأمد لدعم سوريا، ونثمن سعي الإدارة في سوريا للحوار مع جميع الأطراف، كما يجب رفع وتعليق كافة العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ويجب دعم نهوض الاقتصاد السوري".
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