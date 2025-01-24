الأمم المتحدة تقول إن المتمردين الحوثيين اعتقلوا عددا إضافيا من موظفيها في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة في بيان الجمعة ان المتمرّدين الحوثيين اعتقلوا "المزيد من موظفيها" بعد احتجاز 13 موظفا في حزيران/يونيو الماضي.



وأوضح مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن "قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء يوم أمس باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها"، من دون أن يذكر عددهم.



وأوضحت الهيئة في بيانها "لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، قامت الأمم المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيظلّ قائما "حتى إشعار آخر".



ويعمل مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن بشكل فعّال مع كبار ممثلي الحوثيين للمطالبة "بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين"، وفق ما جاء في البيان.



ولم يصدر بعد أيّ بيان عن الحوثيين في هذا الصدد.

