بوتين : منفتح على إجراء مباحثات مع ترامب بشأن بعض القضايا منها الحرب في أوكرانيا

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه منفتح على إجراء مباحثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن بعض القضايا، منها الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة.



وذكر الرئيس الروسي لمراسل تلفزيوني محلي أن مسألة التفاوض مع أوكرانيا معقدة بسبب توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما يمنعه من إجراء محادثات مع بوتين.



واضاف: "الأفضل هو الاجتماع مع ترامب، وهناك الكثير الذي يمكن بحثه بشأن الطاقة، والرفع الكبير أو الخفض الكبير لأسعار الطاقة سيضر روسيا وأميركا على السواء

