حماس تعلن أسماء 4 رهينات إسرائيليات ستفرج عنهن غدا

كشف الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم، أسماء أربع رهينات إسرائيليات سيفرج عنهن غدا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إن الرهينات اللاتي سيفرج عنهن هن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسلّمه "قائمة بأسماء الرهينات" المقرر الإفراج عنهن من غزة غدا.