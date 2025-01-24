الاتحاد الأوروبي يدعو روبيو إلى اجتماع في بروكسل

أعلن دبلوماسيون الجمعة أن مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس وجهت دعوة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل.



ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة علاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي أدى اليمين لولاية ثانية هذا الأسبوع.



وتريد الدول السبعة والعشرون تجنب الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأوروبية. كما تريد إبقاء الولايات المتحدة في صفوفها بينما يعد دونالد ترامب بإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا بسرعة في ظل شروط غير واضحة، الأمر الذي يثير قلقا.



وتخشى من انتهاء دعم واشنطن لكييف، وهو ما قد يجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات مؤلمة لموسكو.



وكتبت كايا كالاس إلى وزراء الخارجية الأوروبيين بحسب دبلوماسيين: "في رسالتي إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، قدمت دعوة مفتوحة لحضور أحد اجتماعاتنا في أقرب وقت".



وأوضحت الدول الأعضاء أنها لم تتلق ردا بعد.



ويجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون السبعة والعشرون الاثنين في بروكسل لدرس العلاقة مع الولايات المتحدة.



ولا يخفي دونالد ترامب عداوته تجاه الاتحاد الأوروبي الذي يتهمه بمعاملة الولايات المتحدة بطريقة "غير عادلة" وخص بالذكر "العجز التجاري المقدر بمئات المليارات من الدولارات" للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.



ولم تتحدث كالاس هاتفيا بعد مع روبيو. والمحادثة الهاتفية الوحيدة التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مع دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى كانت مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي.