الرئاسة الأوكرانية ترفض مفاوضات سلام بين بوتين وترامب في غياب كييف وأوروبا

شددت الرئاسة الأوكرانية على رفضها أي مفاوضات سلام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في غياب كييف وأوروبا.



وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية اندريه يرماك عبر تلغرام إن بوتين يريد "التفاوض على مصير أوروبا من دون أوروبا. يريد التحدث عن أوكرانيا من دون أوكرانيا. هذا الأمر لن يحصل. على بوتين نفسه أن يعود الى الواقع أو ستتم إعادته الى الواقع".