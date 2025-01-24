استعدادات في مخيم الهول لأولى رحلات عودة المعتقلين المرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية إلى مناطق بسوريا

اعلنت مدير مخيم الهول جيهان حنان إن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تدير المعسكر مترامي الأطراف للسجناء المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا تستعد لأولى رحلات عودة على الإطلاق للمعتقلين إلى المناطق السورية، وهي الخطوة التي أتاحها سقوط نظام الأسد.



وأضافت أن الاستعدادات جارية للعودة الطوعية التي تشمل 66 عائلة حيث يمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من النزلاء.