ترامب يدعو أوبك مجددا لخفض أسعار النفط

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته اليوم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض أسعار النفط من أجل إلحاق الضرر بروسيا الغنية بالخام والمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال ترامب أثناء هبوطه في ولاية نورث كارولاينا لتفقد أضرار عاصفة: "إحدى الطرق لوقف الحرب بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال وتخفض أسعار النفط... هذه الحرب ستتوقف على الفور".