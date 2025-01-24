رسالة دعم من قداسة البابا للمسيحيين في سوريا

رسالة دعم من قداسة البابا للمسيحيين في سوريا، حملها موفد البابا فرنسيس، الكاردينال كلاوديو غودجيروتي، رئيس دائرة الكنائس الشرقية، في زيارة لسوريا تستمر لايام. وتشمل الجولة رؤساء الكنائس وفعاليات في حلب وحمص ودمشق.



وتضمنت الرسالة تمنيات البابا بإعادة بناء بلد مسالم يحترم حرية الإنسان وكرامته، مع التأكيد أن الكنيسة الكاثوليكية ستبذل كل الجهود لدعم نهضة سوريا والوقوف الى جانب المهمشين.