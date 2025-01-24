ترامب يعلن أنه قد يلغي الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعمد "ربما الى إلغاء" الوكالة الفدرالية لإدارة الاعاصير والحرائق والكوارث الأخرى، وخصوصا أنه يريد التحكم في شكل كبير في توزيع المساعدة الفدرالية في حال وقوع كوارث طبيعية.



وقال الرئيس الجمهوري خلال زيارته كارولاينا الشمالية: "سأوقع أمرا تنفيذيا للبدء بإصلاح عميق، وإصلاح الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث أو ربما الغائها".



وكان ترامب هدد بالكف عن مساعدة كاليفورنيا، الولاية المحسوبة على الديموقراطيين، في عملية مكافحة الحرائق في لوس انجليس.

