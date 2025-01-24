وزير الخارجية الصيني يدعو واشنطن إلى التعامل مع قضية تايوان "بحذر"

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة نظيره الأميركي ماركو روبيو أن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع قضية تايوان "بحذر"، بحسب ما أفادت الخارجية الصينية، وذلك في أول تواصل بين الوزيرين منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه.



ونقل بيان للخارجية الصينية عن وانغ قوله: "لن نسمح أبدا لتايوان بأن تنفصل عن الصين"، داعيا روبيو الى التعاطي مع المسألة "بحذر".