العراق يعلن مقتل عنصرين من حرس حدوده في "إطلاق نار" من حزب العمال الكردستاني

قُتل عنصران من حرس الحدود العراقيين وأُصيب ثالث في "إطلاق نار" من قبل عناصر في حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان المحاذي لتركيا، على ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية الجمعة.



ويُعدّ هذا الاشتباك غير مألوف بين قوات الأمن العراقية وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية وتصنفه أنقرة مع حلفائها الغربيين منظمة "إرهابية".



وشددت الحكومة العراقية المركزية في الأشهر الأخيرة لهجتها ضد المقاتلين الأكراد الأتراك الذين يملكون قواعد خلفية في جبال إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.



وقالت الوزارة في بيان "أثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك" الحدودية مع تركيا "تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي إلى منظمة +PKK+ (حزب العمال الكردستاني) المحظورة".



وأضافت "أدّى ذلك إلى استشهاد اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الأولى كما أُصيب مقاتل آخر".

