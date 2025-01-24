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طائرتان عسكريتان أميركيتان تصلان إلى غواتيمالا على متنهما مهاجرون مرحّلون
أخبار دولية
2025-01-24 | 13:54
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طائرتان عسكريتان أميركيتان تصلان إلى غواتيمالا على متنهما مهاجرون مرحّلون
حطّت طائرتان عسكريتان أميركيتان على متنهما غواتيماليون طردوا من الولايات المتحدة الجمعة في غواتيمالا، وفق ما أفادت السلطات المحلية التي لم توضح إن كان هؤلاء من المهاجرين المشمولين بـ"عملية الطرد" الواسعة التي أطلقها دونالد ترامب.
ونقلت طائرة أولى حطّت بعيد منتصف الليل 79 راكبا (31 امرأة و48 رجلا)، بحسب معهد غواتيمالا للهجرة. ووصلت طائرة عسكرية ثانية على متنها عدد غير محدّد بعد من الغواتيماليين صباح الجمعة، بحسب المصدر عينه.
وقال مصدر في البنتاغون لوكالة فرانس برس "يمكننا أن نؤكد أن طائرتين تابعتين لوزارة الدفاع توجهتا هذه الليلة من الولايات المتحدة إلى غواتيمالا لإعادة مهاجرين".
ولم تؤكّد حكومة غواتيمالا إن كانت هذه الدفعة تتضمّن بعضا من "المهاجرين الخطرين غير القانونيين" الـ538 الذين تمّ توقيفهم وإن كانت ضمن "مئات" أعلن البيت الأبيض ترحيلهم الخميس.
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