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البيت الأبيض: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة
أخبار دولية
2025-01-24 | 14:11
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البيت الأبيض: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة
اعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة ان تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري بشدة وإنها سعيدة ببدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المناطق الوسطى من البلاد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله لأن شروطه لم تنفذ بالكامل.
وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض "إن جميع الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة".
وأضاف "نحن سعداء ببدء قوات الدفاع الإسرائيلية الانسحاب من المناطق الوسطى، ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد".
واعتبر ان "الرئيس ترامب ملتزم بضمان عودة المواطنين الإسرائيليين بأمان إلى منازلهم في شمال إسرائيل، مع دعم الرئيس عون والحكومة اللبنانية الجديدة. جميع الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه.
لتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة لتمديد قصير وموقت لوقف إطلاق النار. نحن سعداء ببدء الجيش الإسرائيلي انسحابه من القطاع الأوسط، ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لوضع اللمسات الأخيرة على هذا التمديد."
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