منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين يؤكد أسماء المجندات الأربع المقرر الإفراج عنهن السبت



نشر منتدى عائلات الرهائن الاسرائيليين مساء الجمعة أسماء المجندات الإسرائيليات الاربع المقرر الافراج عنهن السبت في غزة، في أطار دفعة التبادل الثانية مع معتقلين فلسطينيين لدى اسرائيل.



ورحب المنتدى في بيان ب"الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع وكارينا ارئيف وليري الباغ ونعمة ليفي بعد 477 يوما من الاحتجاز"، مضيفا أن "أمة برمتها ناضلت من أجلهن وتنتظر بقلق عودتهن الى أحضان عائلاتهن".