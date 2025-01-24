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الرئيس الأوكراني يتهم بوتين بمحاولة "التلاعب" بترامب

أخبار دولية
2025-01-24 | 16:01
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الرئيس الأوكراني يتهم بوتين بمحاولة &quot;التلاعب&quot; بترامب
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الرئيس الأوكراني يتهم بوتين بمحاولة "التلاعب" بترامب

اعتبر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يحاول "التلاعب" بدونالد ترامب في ما يتصل بنية الأول التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن الحرب في أوكرانيا.
     
وقال زيلينسكي في رسالته اليومية على منصات التواصل الاجتماعي إن بوتين "يريد التلاعب برغبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية في التوصل الى السلام"، مضيفا: "أنا واثق من أن أي تلاعب روسي لن ينجح".
 
 

أخبار دولية

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