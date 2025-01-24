الجيش السوداني يعلن فك الحصار عن مقر قيادته العامة في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني الجمعة فك الحصار عن مقر قيادته العامة في الخرطوم والذي كانت تفرضه قوات الدعم السريع بعدما طوقته منذ اندلاع الحرب في نيسان 2023.وقال الجيش في بيان "أكملت قواتنا اليوم المرحلة الثانية من عملياتها بالتحام قوات بحري وأم درمان مع قواتنا المرابضة في القيادة العامة"، فيما أكد مصدر عسكري لفرانس برس أن "وصول القوات من بحري فك الحصار عن القيادة تماما وأعطاها حرية الحركة وإدخال الإمداد لها".