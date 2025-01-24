اعتقال 14 شخصا في إطار التحقيق في حريق فندق جبلي في تركيا

اعتقل 14 شخصا الجمعة أحيل ثمانية منهم على النيابة العامة لتوجيه اتهامات إليهم في إطار التحقيق الجنائي في حريق فندق جبلي أودى بـ78 شخصا في تركيا، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.



وكشف الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء في منتجع كارتالكايا للتزلج (وسط)، إهمالا كبيرا مع غياب نظام إنذار وسلامة.



ويركز التحقيق على المسؤولين عن الفندق وخدمات الطوارئ وبلدية بولو، كبرى المدن التي تعد محطة التزلج تابعة لها.



واعتقل الجمعة صاحب فندق "غراند كارتال" الفخم وصهره، بحسب وكالة الأناضول.



وذكرت وسائل الإعلام التركية أن نائب رئيس بلدية بولو ونائب رئيس جهاز الإطفاء وكبير الطهاة في الفندق وكهربائي المؤسسة ومهندسا معماريا اعتقلوا في وقت سابق.



وندد الناجون والخبراء الذين وصلوا إلى مكان الكارثة بعدم وجود نظام إنذار فعال وكاشف دخان ورذاذات مياه وسلالم آمنة ووسائل تسمح بوصول رجال الإطفاء إلى واجهة المبنى المكونة من اثني عشر طابقا والمطلة على منحدرات التزلج.



وذكر وزير الداخلية علي يرليكايا أن 238 نزيلا كانوا داخل الفندق معظمهم من العائلات التي لديها أطفال، لدى نشوب الحريق ليلا خلال العطلة المدرسية الشتوية.