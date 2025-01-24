الأمم المتحدة: 339 شاحنة مساعدات دخلت غزة الجمعة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 339 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة اليوم الجمعة، وهو اليوم السادس من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



ونقل المكتب بيانه عن معلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر.