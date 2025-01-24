إستشهاد فلسطينيين اثنين في هجوم إسرائيلي بمسيرة في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، أن شخصين استشهدا في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف سيارة بالقرب من بلدة قباطية بالضفة الغربية، وذلك في اليوم الرابع من عملية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة جنين بدأت بعد وقف إطلاق النار في غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية استهدفت سيارة بداخلها ما قال إنها "خلية إرهابية"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.