الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة (رويترز)

أخبار دولية
2025-01-24 | 17:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة (رويترز)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة (رويترز)

كشف مصدران لـ"رويترز" أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدما تحسبا لقيود مالية قد تعوق محكمة التي تحقق في جرائم الحرب.

وصوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة ومنها إسرائيل.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدثت إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.

وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسبا لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابيا أميركيا نتيجة لعملها. وأثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.

أخبار دولية

المحكمة الجنائية الدولية

عقوبات أميركية

LBCI التالي
ضرب منشآت نفطية في مدينة ريازان الروسية
الكرملين يؤكد أنّ بوتين "مستعد" للتحادث مع ترامب وينتظر "إشارات" من واشنطن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-17

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان بوفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام كريم خان

LBCI
أخبار دولية
2024-12-09

عقوبات أميركية تستهدف مسؤولا بجماعة الحوثي اليمنية

LBCI
أخبار دولية
2024-11-27

وزارة الخزانة: عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين أمنيين فنزويليين

LBCI
أخبار دولية
2024-11-27

إسرائيل استأنفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:11

خفر السواحل الفلبينيّ اتّهم خفر السّواحل والبحرية الصينية بانتهاج "سلوك عدائيّ" ضد سفن صيد تابعة لمانيلا

LBCI
أخبار دولية
01:06

المكسيك رفضت طلبًا من إدارة ترامب بالسماح لطائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين بالهبوط في أراضيها

LBCI
أخبار دولية
01:05

"واشنطن بوست": إدارة ترامب أقالت 12 مفتشًا عامًا على الأقلّ يعملون في وكالات اتحادية رئيسية

LBCI
أخبار دولية
00:54

وزير الخارجية الأميركيّ: سننضم مجددًا إلى اتفاقية مناهضة للإجهاض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-15

وزير الطاقة تفقد أعمال إصلاح الأضرار في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-15

الادعاء الفرنسي يعتزم استئناف قرار الإفراج عن جورج عبد الله

LBCI
آخر الأخبار
13:54

البيت الأبيض: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:13

في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الـStargate نقطة تحول للذكاء الإصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

فرص عمل على الواتساب... نصب وسرقة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في اليوم العالمي للتعليم... مؤسسة CMA CGM الى جانب الطالب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

من 450 مليار إلى تريليون دولار... المزايدات على أشدها بين أميركا والسعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

دعوة سعودية من دمشق للإسراع في رفع العقوبات عن سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:21

دول الخليج للبنان: الاصلاحات ثم الاصلاحات ثم الاصلاحات ..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الموقف الأميركي من الإنسحاب الجزئي من الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الرئيس المكلف يخيّط تشكيلته بتأنٍّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:20

قوى الأمن تحذر من إعلانات عبر WhatsApp "قد تُغيّر حياتك... نحو الأسوأ"!

LBCI
خبر عاجل
07:33

مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا

LBCI
فنّ
05:05

"هذه سنّة الحياة"... منشور غامض لنانسي عجرم يثير شكوك الجمهور: ما القصة؟

LBCI
خبر عاجل
07:18

المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
03:52

فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز

LBCI
منوعات
06:39

"الله يتمم على خير"... الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها على طريقتها الخاصة (صورة)

LBCI
خبر عاجل
10:05

أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More