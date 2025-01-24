سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على الأونروا مغادرة القدس بحلول الخميس

حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول الخميس 30 كانون الثاني، وفق رسالة وجّهها إلى الأمين العام.



وتأتي الرسالة في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في تشرين الأول على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.