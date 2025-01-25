مجلس الشيوخ الأميركيّ صدّق على تعيين بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع

صدّق مجلس الشيوخ الأميركيّ على تعيين بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع.



ويعد ذلك انتصارًا كبيرًا للرئيس دونالد ترامب، بعد أن واجه تعيين هيجسيث معارضة قوية من الديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين.



وصُدّق على تعيين هيجسيث، بعد تعادل في الأصوات 50 مقابل 50 في مجلس الشيوخ، لكن جيه.دي فانس نائب الرئيس تدخل لكسر التعادل في النتيجة وحسم التّصويت لصالح تعيين هيجسيث.