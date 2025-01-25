بحث أميركيّ يمنيّ في شأن هجمات الحوثيين

اتصل وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، برئيس الوزراء اليمنيّ أحمد بن مبارك، وفق ما أكّدت وزارة الخارجية الأميركية.



وبحثا التعاون لوقف هجمات الحوثيين في المنطقة.

