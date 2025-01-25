غوتيريش دان احتجاز الحوثيين لسبعة من موظفي المنظمة الدولية

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش احتجاز الحوثيين لسبعة من موظفي المنظمة الدولية.



ودعا إلى إطلاقهم فورًا.



وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق، إنّ الواقعة حدثت في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أنّها علقت تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سعيًا للإفراج الفوريّ عنهم.