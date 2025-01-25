مقتل رجل أشعل النار في نفسه وسط تونس العاصمة وإصابة شرطي وأحد المارة

قضى رجل، في وسط العاصمة تونس، بعد إضرامه النار في نفسه وتوجهه نحو شرطيّ، مما اضطر شرطيًا آخَر إلى إطلاق النار لحماية زميله وهو ما أسفر أيضًا عن إصابة أحد المارة، حسب بيان لوزارة الداخلية وعدد من وسائل الإعلام.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ "أحد الأشخاص بجهة لافايات في تونس العاصمة، أقدم على إضرام النار في جسده وتوجّه مُباشرة نحو أحد أعوان الأمن، فتم إطلاق النار عليه من عون ثانٍ، حمايةً لزميله، الذي أصيب بحروق نقل على أثرها إلى المستشفى".



وأشارت الوزارة إلى أنّه قد "تم التعرف إلى هوية الهالك وثبُت أنه يعاني اضطرابات نفسية". وتابعت "نتجت عن الحادثة إصابة مواطن كان قريبا من مكان الواقعة، وقد نُقل إلى المستشفى وحاله مستقرة".



ونقل موقع "بيزنس نيوز" الإخباريّ عن شهود عيان قولهم إنّ الرجل سكب على الأرجح البنزين على نفسه قبل أن يحاول دخول الكنيس ثم هاجم أحد رجال الشرطة الذين يتمركزون أمام المبنى.



وذكر الموقع أنّ الرجل "حاول جر الشرطي معه إلى النار مما أجبر عنصرا آخر على التدخل"، مشيرا الى أن أحد المارة "أصيب برصاصة طائشة وتلقى الرعاية اللازمة".



وتُظهر لقطات فيديو لم يتم التأكد من صحتها ونُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي رجلا تلتهم النيران جسده وهو يركض في شارع غير بعيد من الكنيس بينما يُسمع دوي إطلاق نار.