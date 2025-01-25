الأمم المتحدة: أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في الأيام الستة

دخلت أكثر من 4200 شاحنة مساعدات قطاع غزة، في الأيام الستة، منذ بدء وقف إطلاق النار، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.



لكنّها، أشارت إلى انخفاض كبير في عدد الشاحنات، التي دخلت الجمعة.



وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّ 339 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الفلسطينيّ، الجمعة، وذلك نقلًا عن معلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي الولايات المتحدة ومِصر وقطر.



وكانت 630 شاحنة دخلت قطاع غزة الأحد و915 الاثنين و897 الثلاثاء و808 الأربعاء و653 الخميس.



وعندما سُئلت عن سبب الانخفاض الكبير في عدد الشاحنات الجمعة، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو، إنّ المنظمة الدولية والشركاء في

المجال الإنسانيّ "يعملون بأسرع ما يمكن لإرسال وتوزيع هذا الحجم الكبير من المساعدات" إلى نحو 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع المدمر.