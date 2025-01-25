سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على الأونروا مغادرة القدس في حلول الخميس

حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها، في القدس وإخلاء المباني، التي تشغلها، في حلول الخميس 30 كانون الثاني، وفق رسالة وجّهها إلى الأمين العام.



وتأتي الرسالة، عقب مصادقة البرلمان الإسرائيليّ في تشرين الأول، على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.



وقال دانون: "وفقًا للقانون الإسرائيليّ المعمول به، يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني، التي تستخدمها في المدينة، في حلول 30 كانون الثاني، على أبعد تقدير."



وتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة حماس الإسلامية الفلسطينية وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وشدد دانون في رسالته على أنّ هذه "التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية، التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات إرهابية أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع".



واعتبر أنّ الأونروا قد أخلت "بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه".