وزير الخارجية الأميركيّ: سننضم مجددًا إلى اتفاقية مناهضة للإجهاض

أعلن وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، أنّ الولايات المتحدة ستنضم مجددًا، إلى اتفاقية دولية يقول منتقدون إنّها تهدف إلى الحد من الإجهاض في أنحاء العالم.



وقال روبيو في بيان: "أبلغت الولايات المتحدة الموقعين على إعلان إجماع جنيف بأنّنا ننوي الانضمام مجددًا، على الفور."



وإعلان إجماع جنيف في شأن تعزيز صحة المرأة وتقوية الأسرة هو إعلان مناهض للإجهاض رعته حكومات الولايات المتحدة والبرازيل وأوغندا ومِصر والمجر وإندونيسيا في عام 2020 عندما كان ترامب في السلطة، خلال رئاسته الأولى.



ويضم الإعلان الآن أكثر من 35 دولة.



وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ أحد أهداف الإعلان هو "حماية الحياة في مراحلها كلها".



والإجهاض قضية مثيرة للانقسام في السياسة الأميركية.