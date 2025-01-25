"واشنطن بوست": إدارة ترامب أقالت 12 مفتشًا عامًا على الأقلّ يعملون في وكالات اتحادية رئيسية

أقالت إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، 12 مفتشًا عامًا على الأقلّ يعملون في وكالات اتحادية رئيسية، في عملية تطهير، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.



وقالت الصحيفة إنّ الوكالات تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.



وأوضحت الصّحيفة أنّ عملية التطهير هذه قد تمهد الطريق، أمام ترامب، لتعيين أشخاص موالين له في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.



وتلقى المفتشون رسائل بالبريد الإلكترونيّ من البيت الأبيض تخطرهم بقرار الإقالة.

