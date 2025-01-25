الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المكسيك رفضت طلبًا من إدارة ترامب بالسماح لطائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين بالهبوط في أراضيها

أخبار دولية
2025-01-25 | 01:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المكسيك رفضت طلبًا من إدارة ترامب بالسماح لطائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين بالهبوط في أراضيها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المكسيك رفضت طلبًا من إدارة ترامب بالسماح لطائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين بالهبوط في أراضيها

رفضت المكسيك طلبًا من إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، بالسماح لطائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين، تقرر ترحيلهم من البلاد، بالهبوط في أراضيها، وفق ما أعلن مسؤول أميركيّ وآخر مكسيكيّ لرويترز.
 
وتوجهت طائرتان عسكريتان أميركيتان تحمل كل منهما نحو 80 مهاجرًا إلى جواتيمالا الجمعة.

لكنّ الحكومة لم تتمكن من المضي في الرحلة الثالثة، التي كانت مقررة إلى المكسيك، بعد رفض استقبال تلك الطائرة.
 
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان، لاحق، إنّ المكسيك تربطها "علاقة رائعة للغاية" مع الولايات المتحدة وتعاونت في قضايا مثل الهجرة.
 
وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل فنحن نقبل دائمًا وصول المكسيكيين إلى أراضينا بكل ترحاب."
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

طلبًا

إدارة

ترامب

بالسماح

لطائرة

عسكرية

أميركية

مهاجرين

بالهبوط

أراضيها

LBCI التالي
خفر السواحل الفلبينيّ اتّهم خفر السّواحل والبحرية الصينية بانتهاج "سلوك عدائيّ" ضد سفن صيد تابعة لمانيلا
"واشنطن بوست": إدارة ترامب أقالت 12 مفتشًا عامًا على الأقلّ يعملون في وكالات اتحادية رئيسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:51

إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-20

مسؤول في إدارة ترامب: الرئيس سيعلن حالة الطوارئ الوطنية عند الحدود مع المكسيك وسينهي حق اكتساب الجنسية عند الولادة في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-01-20

مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة: ترامب سينهي حق الجنسية بالولادة في أميركا

LBCI
أخبار دولية
2025-01-20

مسؤول في إدارة ترامب: ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:21

إسرائيل تفرج عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس

LBCI
أخبار دولية
05:08

المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل

LBCI
أخبار دولية
04:34

تسليم "حماس" أربع مجندات إسرائيليات للجنة الدولية للصليب الأحمر

LBCI
أخبار دولية
04:19

مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
00:17

ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
03:53

الوكالة الوطنية: تفجير ضخم في كفرشوبا

LBCI
آخر الأخبار
15:07

ميشال دويهي للـLBCI: لا مشكلة لديّ بأن تبقى وزارة المالية مع مواطن شيعي أو مواطنة شيعية ولكن لديّ مشكلة اذا كان هذا الشخص محسوبا على ثنائي "أمل" و"حزب الله"

LBCI
آخر الأخبار
02:06

قناة ١٢ الاسرائيلية: عائلات المختطفات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم أٌبلغوا بأنّه يُتوقّع أن يتم الإفراج حوالى الساعة 12 ظهرًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:17

"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ

LBCI
أخبار دولية
05:08

المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
04:29

من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ

LBCI
أخبار دولية
04:19

مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين

LBCI
أخبار دولية
03:45

تفاصيل عملية تسليم الاربع مجندات الاسرائيليات

LBCI
أخبار لبنان
03:42

مشاهد الدمار من داخل بلدة طيرحرفا

LBCI
أخبار لبنان
03:25

الصايغ للـLBCI: ما يقوله جنبلاط أساسيّ لحفظ سيادة لبنان داخليًا وعلى الحدود

LBCI
أخبار دولية
03:17

بعض المشاهد من غزة... عملية تسليم الاسيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:13

في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:20

قوى الأمن تحذر من إعلانات عبر WhatsApp "قد تُغيّر حياتك... نحو الأسوأ"!

LBCI
خبر عاجل
07:33

مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا

LBCI
خبر عاجل
07:18

المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان

LBCI
منوعات
06:39

"الله يتمم على خير"... الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها على طريقتها الخاصة (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
17:52

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية

LBCI
خبر عاجل
14:22

سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها

LBCI
خبر عاجل
10:05

أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج

LBCI
اسرار
00:17

ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More