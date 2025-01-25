الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خفر السواحل الفلبينيّ اتّهم خفر السّواحل والبحرية الصينية بانتهاج "سلوك عدائيّ" ضد سفن صيد تابعة لمانيلا
أخبار دولية
2025-01-25 | 01:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
خفر السواحل الفلبينيّ اتّهم خفر السّواحل والبحرية الصينية بانتهاج "سلوك عدائيّ" ضد سفن صيد تابعة لمانيلا
اتّهم خفر السواحل الفلبينيّ خفر السواحل والبحرية الصينية بانتهاج "سلوك عدائيّ" ضد سفن صيد تابعة لمانيلا، أثناء إجراء مسح علميّ في بحر الصين الجنوبيّ.
وقال خفر السواحل الفلبينيّ إنّ سفن مكتب مصايد الأسماك الفلبيني واجهت "مضايقات" من ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الصيني وطائرة هليكوبتر من البحرية الصينية، مما أجبر السفن الفلبينية على تعليق عمليات المسح.
آخر الأخبار
أخبار دولية
السواحل
الفلبينيّ
اتّهم
السّواحل
والبحرية
الصينية
بانتهاج
"سلوك
عدائيّ"
تابعة
لمانيلا
التالي
مسؤول مشارك في عملية تسليم الرهائن لرويترز: فريق في طريقه لاستلام رهينات إسرائيليات
المكسيك رفضت طلبًا من إدارة ترامب بالسماح لطائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين بالهبوط في أراضيها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:07
عشرات المسلحين من "حماس" ينتشرون حول 4 سيارات أمام 4 سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة قبل تسليم الرهينات
آخر الأخبار
04:07
عشرات المسلحين من "حماس" ينتشرون حول 4 سيارات أمام 4 سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة قبل تسليم الرهينات
0
أخبار دولية
2025-01-13
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة تابعة لخط أنابيب "توركستريم" للغاز
أخبار دولية
2025-01-13
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة تابعة لخط أنابيب "توركستريم" للغاز
0
أخبار دولية
2025-01-12
وزارة الصحة التابعة لـ"حماس": استشهاد 28 شخصًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24
أخبار دولية
2025-01-12
وزارة الصحة التابعة لـ"حماس": استشهاد 28 شخصًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24
0
آخر الأخبار
2025-01-08
النائب فيصل كرامي للـLBCI: التوجّه لدينا واضح ففي لبنان هناك "مرشحون طبيعيون"كفرنجية وعون الذي يتمتّع بحسن السلوك
آخر الأخبار
2025-01-08
النائب فيصل كرامي للـLBCI: التوجّه لدينا واضح ففي لبنان هناك "مرشحون طبيعيون"كفرنجية وعون الذي يتمتّع بحسن السلوك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:21
إسرائيل تفرج عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس
أخبار دولية
05:21
إسرائيل تفرج عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس
0
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
0
أخبار دولية
04:34
تسليم "حماس" أربع مجندات إسرائيليات للجنة الدولية للصليب الأحمر
أخبار دولية
04:34
تسليم "حماس" أربع مجندات إسرائيليات للجنة الدولية للصليب الأحمر
0
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
0
آخر الأخبار
03:53
الوكالة الوطنية: تفجير ضخم في كفرشوبا
آخر الأخبار
03:53
الوكالة الوطنية: تفجير ضخم في كفرشوبا
0
آخر الأخبار
15:07
ميشال دويهي للـLBCI: لا مشكلة لديّ بأن تبقى وزارة المالية مع مواطن شيعي أو مواطنة شيعية ولكن لديّ مشكلة اذا كان هذا الشخص محسوبا على ثنائي "أمل" و"حزب الله"
آخر الأخبار
15:07
ميشال دويهي للـLBCI: لا مشكلة لديّ بأن تبقى وزارة المالية مع مواطن شيعي أو مواطنة شيعية ولكن لديّ مشكلة اذا كان هذا الشخص محسوبا على ثنائي "أمل" و"حزب الله"
0
آخر الأخبار
02:06
قناة ١٢ الاسرائيلية: عائلات المختطفات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم أٌبلغوا بأنّه يُتوقّع أن يتم الإفراج حوالى الساعة 12 ظهرًا
آخر الأخبار
02:06
قناة ١٢ الاسرائيلية: عائلات المختطفات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم أٌبلغوا بأنّه يُتوقّع أن يتم الإفراج حوالى الساعة 12 ظهرًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
0
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
0
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
0
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
0
أخبار دولية
03:45
تفاصيل عملية تسليم الاربع مجندات الاسرائيليات
أخبار دولية
03:45
تفاصيل عملية تسليم الاربع مجندات الاسرائيليات
0
أخبار لبنان
03:42
مشاهد الدمار من داخل بلدة طيرحرفا
أخبار لبنان
03:42
مشاهد الدمار من داخل بلدة طيرحرفا
0
أخبار لبنان
03:25
الصايغ للـLBCI: ما يقوله جنبلاط أساسيّ لحفظ سيادة لبنان داخليًا وعلى الحدود
أخبار لبنان
03:25
الصايغ للـLBCI: ما يقوله جنبلاط أساسيّ لحفظ سيادة لبنان داخليًا وعلى الحدود
0
أخبار دولية
03:17
بعض المشاهد من غزة... عملية تسليم الاسيرات
أخبار دولية
03:17
بعض المشاهد من غزة... عملية تسليم الاسيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
15:13
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
تقارير نشرة الاخبار
15:13
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:20
قوى الأمن تحذر من إعلانات عبر WhatsApp "قد تُغيّر حياتك... نحو الأسوأ"!
أمن وقضاء
07:20
قوى الأمن تحذر من إعلانات عبر WhatsApp "قد تُغيّر حياتك... نحو الأسوأ"!
2
خبر عاجل
07:33
مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا
خبر عاجل
07:33
مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا
3
خبر عاجل
07:18
المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:18
المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان
4
منوعات
06:39
"الله يتمم على خير"... الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها على طريقتها الخاصة (صورة)
منوعات
06:39
"الله يتمم على خير"... الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها على طريقتها الخاصة (صورة)
5
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
6
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
7
خبر عاجل
10:05
أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج
خبر عاجل
10:05
أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج
8
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More