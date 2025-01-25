خفر السواحل الفلبينيّ اتّهم خفر السّواحل والبحرية الصينية بانتهاج "سلوك عدائيّ" ضد سفن صيد تابعة لمانيلا

اتّهم خفر السواحل الفلبينيّ خفر السواحل والبحرية الصينية بانتهاج "سلوك عدائيّ" ضد سفن صيد تابعة لمانيلا، أثناء إجراء مسح علميّ في بحر الصين الجنوبيّ.



وقال خفر السواحل الفلبينيّ إنّ سفن مكتب مصايد الأسماك الفلبيني واجهت "مضايقات" من ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الصيني وطائرة هليكوبتر من البحرية الصينية، مما أجبر السفن الفلبينية على تعليق عمليات المسح.